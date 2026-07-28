In diesen Gebieten rund um die spanische Hauptstadt waren ursprünglich rund 90.000 Menschen von Evakuierungen oder Ausgangsbeschränkungen betroffen. Das Innenministerium in Madrid gab aber nun eine Lockerung der Schutzmassnahmen bekannt. Die Bewohner von 13 Ortschaften dürfen demnach schon am Dienstagabend in ihre Häuser zurückkehren. Zudem seien für vier weitere Ortschaften die Ausgangsbeschränkungen aufgehoben worden, hiess es. Davon profitieren insgesamt etwa 34.000 Menschen in Madrid und Ávila.