Grüne wollen es erneut versuchen

Die Grünen halten nach dem Scheitern ihres Angriffs auf den zweiten FDP-Sitz an ihrem Anspruch auf eine Vertretung im Bundesrat fest. Das Parlament habe es verpasst, alle wichtigen politischen Kräfte in die Regierung einzubinden, schrieben sie in einer Mitteilung. Den Bundesratsparteien warfen sie vor, sich an ihre Sitze zu klammern.