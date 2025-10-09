Danach sind diese Anpassungen an den Teuerungsausgleich bei Renten der Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) gekoppelt. AHV-Renten werden 2026 allerdings nicht der Teuerung angepasst, wie das BSV schrieb. Länger als seit 2022 laufende BVG-Renten werden deshalb frühstens ab 2027 wieder angeglichen.