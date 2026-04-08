Dagegen sei durch den Ausbau der Photovoltaik die Produktion der Solaranlagen um knapp 40 Prozent gesteigert worden. So wurde auch das erste alpine Solarkraftwerk der Schweiz im Prättigau teilweise in Betrieb genommen. Den Ausbau der Photovoltaik in Italien will Repower auch in Zukunft weiter vorantreiben.