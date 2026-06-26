Die Leistung des Kleinkraftwerks betrage 330 Kilowatt, wie Repower am Freitag mitteilte, die erwartete Jahresproduktion rund 1,2 Gigawattstunden erneuerbaren Strom. Das Wasser aus dem Fluss Crodalöc wird über eine rund 910 Meter lange Druckleitung in die neue Kraftwerkzentrale geführt.
Später soll das Wasser über eine weitere Leitung in den noch im Bau befindlichen Dotiersee fliessen. Dieser soll ab 2027 dazu beitragen, dass im obersten Abschnitt des Flusses Poschiavino konstant genügend Wasser fliesst. Damit soll der Talfluss nach Abschluss des Gesamtprojekts wieder fischgängig werden.
Repower setzt in Miralago bis Ende 2028 ein umfangreiches Sanierungsprojekt um. Dabei wird unter anderem die Wasserfassung für das Kraftwerk Campocologno erneuert und die Restwassermenge im Poschiavino erhöht. Weitere Arbeiten betreffen den Fischschutz, ein Dotierkraftwerk sowie Ersatzmassnahmen und die Aufwertung der Uferzone.
yz/hr
(AWP)