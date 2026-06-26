Später soll das Wasser über eine weitere Leitung in den noch im Bau befindlichen Dotiersee fliessen. Dieser soll ab 2027 dazu beitragen, dass im obersten Abschnitt des Flusses Poschiavino konstant genügend Wasser fliesst. Damit soll der Talfluss nach Abschluss des Gesamtprojekts wieder fischgängig werden.