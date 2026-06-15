Fällt der spätere Bauentscheid positiv aus, könnten die Arbeiten 2028 beginnen. Die Bauzeit wird auf rund fünf Jahre veranschlagt. Noch im April hatte Repower-CEO Roland Leuenberger erklärt, die Pläne für das Kraftwerk vorläufig zu stornieren. Begründet wurde dies damals mit ungeklärten Finanzierungsfragen mit dem Bundesamt für Energie.