Bei einem Jahresverbrauch von 4'500 Kilowattstunden entspreche die Preissenkung bei Netznutzung und Stromreserve einer Entlastung von rund 57 Franken pro Haushalt, schrieb Repower am Freitag in einer Mitteilung. Der eigentliche Energietarif von Repower, also der reine Strompreis, bleibe hingegen auch im Jahr 2025 unverändert.