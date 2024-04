Geplant sind auch Investitionen in alpine Solaranlagen in Laax und Klosters. Die beiden Anlagen sollen im Rahmen des Solarexpress des Bundes bei den Bergstationen Vorab und Madrisa entstehen. Die Standortgemeinden haben den Projekten bereits zugestimmt. In Italien ist zudem in Melfi der Bau eines Solarparks bereits weit fortgeschritten.