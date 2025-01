Derzeit gehörten die Stromtarife in der Moesa zu den höchsten in Graubünden, heisst es weiter. Da die bestehenden Verträge erst per Ende 2027 abgelöst werden können, unterstütze Repower den Strombezug bereits ab nächstem Jahr mit 5 Rp./kWh, damit in diesen Gemeinden die hohen Stromkosten gesenkt werden könnten.