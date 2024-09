«Die Eröffnung des Unternehmens in Grono GR ist ein erster Schritt, um in Zukunft die Region Mesolcina mit Energie versorgen zu können. Wir beabsichtigen, langfristig zu bleiben und Mitarbeiter vor Ort zu beschäftigen», sagte Repower-Vermögensverwalter Gianpaolo Lardi auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Montag.