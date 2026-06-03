Zersplitterte Demokraten

Nach Einschätzung der Politikwissenschaftlerin Donna Crane von der San Jose State University trug die Zersplitterung der Stimmen der Demokraten zwischen vielen Kandidaten dazu bei, dass ein Republikaner in die Endrunde vorrücken könnte. «Sie schossen sich selbst in den Fuss», sagte sie im Sender ABC. Aussichtsreichster Kandidat der Demokraten war ursprünglich der Kongressabgeordnete Eric Swalwell. Er schied jedoch nach Vorwürfen sexueller Übergriffe aus. Nach der Niederlage bei der Präsidentenwahl 2024 galt auch Kamala Harris als mögliche Anwärterin auf das Gouverneursamt. Sie entschloss sich jedoch gegen eine Kandidatur und hält sich die Aussicht auf ein weiteres Rennen um das Weisse Haus offen.