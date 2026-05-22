Selbst in republikanischen Reihen stösst das Vorhaben laut den Berichten auf grosse Bedenken. Befürchtet wird demzufolge etwa, dass sich der Fonds an Trump-Anhänger richten könnte, die beim Sturm auf das Kapitol 2021 dabei gewesen und dafür während der Regierungszeit Joe Bidens angeklagt worden waren. Trump hatte nach seinem Amtsantritt 2025 etliche Begnadigungen ausgesprochen.