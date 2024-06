Sonderermittler Hur hatte Biden im Oktober befragt, um den Fund geheimer Regierungsunterlagen in dessen privaten Räumen zu untersuchen. Der Austausch diente als Grundlage für einen Untersuchungsbericht, der am Ende zwar keine strafrechtliche Anklage gegen Biden gerechtfertigt sah, den US-Präsidenten jedoch in ziemlich schlechtem Licht erscheinen liess. So wurde er als «wohlmeinender älterer Mann mit einem schlechten Gedächtnis» bezeichnet, was zu Fragen nach Bidens Eignung für das Präsidentenamt führte./gei/DP/zb