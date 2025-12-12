Der Präsident hatte sich stark für das politisch umstrittene Vorhaben eingesetzt und mehreren republikanischen Senatoren öffentlich - und namentlich - gedroht, er werde bei den nächsten Vorwahlen Gegenkandidaten unterstützen, wenn sie nicht in seinem Sinne abstimmen sollten. Der republikanische Gouverneur von Indiana, Mike Braun, schrieb auf X, er sei sehr enttäuscht, dass sich «eine kleine Gruppe fehlgeleiteter Senatoren» mit den Demokraten im Senat gegen Trumps Führung verbündet habe.