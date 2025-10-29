Die Kosten werden über das Netznutzungsentgelt auf die Stromkonsumentinnen und -konsumenten überwälzt. Dies führe in den Jahren 2027 bis 2030 zu einer Zusatzbelastung von durchschnittlich rund 0,18 Rappen pro Kilowattstunde, hiess es. Ab 2030 sollen neue Reservekraftwerke in Betrieb gehen. Die Kosten dafür sind gemäss Bund im derzeitigen Tarif noch nicht enthalten.