Kraftwerke, die für die Stromproduktion Wasser aus Bächen und Flüssen ableiten, müssen gemäss Bestimmungen des Schweizer Gewässerschutzgesetzes spätestens ab einer Neukonzessionierung ihrer Anlagen einen Teil des Wassers im Fluss lassen, damit die Gewässer und ihre Tiere geschützt bleiben. Dieses sogenannte Restwasser fehlt dann für die Stromproduktion. Die Schätzungen, wie viel mehr Strom aus Wasserkraft produziert werden könnte ohne diese Restwasserbestimmungen, gehen weit auseinander und standen bisher auf einer lückenhaften Datengrundlage, wie die Wasserforschungsanstalt Eawag am Dienstag mitteilte.