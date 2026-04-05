US-Präsident Donald Trump beschreibt die Rettung des im Iran nach dem Abschuss eines Kampfjets vermissten US-Soldaten wie Szenen aus einem Hollywoodfilm. Immer mehr Details kommen ans Licht. Am Montag (19.00 Uhr MESZ) will Trump mit dem Militär eine Pressekonferenz im Weissen Haus dazu geben. Was zum jetzigen Zeitpunkt bekannt ist - und was nicht.