Reuters-Journalist schockiert über Trumps Umgang mit Foto

Der Reuters-Videojournalist Djaffar Al Katanty zeigte sich Reuters zufolge schockiert. «Vor den Augen der ganzen Welt hat Präsident Trump mein Bild benutzt, hat benutzt, was ich in der Demokratischen Republik Kongo gefilmt habe, um Präsident Ramaphosa zu überzeugen, dass in seinem Land Weisse von Schwarzen getötet werden», sagte er demnach. Südafrika weist Trumps Vorwurf des «Genozids» entschieden zurück.