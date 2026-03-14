Umstrittene Ausnahme für Landwirtschaft

Diskutiert wird zudem eine Ausweitung der Ausnahme von der Kanalanschlusspflicht auf Betriebe mit Schafen, Pferden oder Geflügel. Bisher sind nur Betriebe mit vielen Rindern oder Schweinen davon ausgenommen und dürfen ihr häusliches Abwasser mit dem Hofdünger ausbringen. Kritiker sehen in der Ausweitung einen Widerspruch zum Ziel sauberer Gewässer.