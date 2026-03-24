Im Schweizer Markt zeige sich die internationale Ausrichtung in dem Wachstum bei den internationalen Kartenzahlungen von 61 Prozent, schreibt Revolut in der Mitteilung. Gleichzeitig sei der Anteil inländischer Kartenzahlungen im Jahresvergleich um 28 Prozent gestiegen. Mit einem Plus von 29 Prozent legte auch das Geschäftskundensegment in der Schweiz klar zu.