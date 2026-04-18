Die iranische Ankündigung zur Öffnung und die anschliessende Kehrtwende sorgen für weitere Verwirrung um die seit Kriegsbeginn unsichere Lage in der Strasse von Hormus. Etwa zeitgleich zur Ankündigung aus Teheran, die Strasse von Hormus erneut zu schliessen, teilte das irakische Ölministerium mit, dass man die Ölexporte in den kommenden Tagen wiederaufnehmen werde. «Wir haben Tanker und grosse Unternehmen kontaktiert, um Ölexporte zu vereinbaren, und die Tür steht allen Unternehmen offen», hiess es laut einem Bericht der irakischen Staatsagentur INA.