«Selbstverständlich sind für Rewe und Penny Erdgeschossflächen von Warenhäusern in sehr gut frequentierten Innenstadtlagen und Fussgängerzonen von Interesse, da hier eine qualifizierte Nahversorgung in langjährig etablierten Standorten übernommen werden kann», sagte der Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Eine Zahl, wie viele Galeria-Standorte konkret in Betracht kommen, wollte das Unternehmen nicht nennen. Aktuell befinden sich laut Rewe nur in den Galeria-Filialen in Leipzig und Bayreuth Supermärkte der Kette.