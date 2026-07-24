Zu der DSR Hotel Holding gehören traditionsreiche Fünf-Sterne-Hotels wie das «Neptun» in Rostock und das «Louis C. Jacob» in Hamburg sowie die Marken A-Rosa-Hotels, Aja, Henri, Urban Nature und Mira. Mehr als 2.700 Mitarbeiter sind Angaben von Dertour zufolge für die Gesellschaft tätig. Dertour hat angekündigt, die verbliebenen Anteile zum August zu übernehmen. Der Kaufpreis geht aus den Mitteilungen nicht hervor.