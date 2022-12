Umfragen zur Geschäftstätigkeit in der Eurozone zeichneten am Freitag ein optimistischeres Bild, als von Analysten erwartet worden war. Die Einkaufsmanagerindizes deuten darauf hin, "dass der Abschwung milder ausfallen wird als noch vor einigen Monaten angenommen", so Chris Williamson vom Analysehaus S&P Global Market Intelligence, das die Daten erstellt.