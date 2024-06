Wie die Rhätische Bahn (RhB) am Samstag mitteilte, versammelte sich an der Eröffnungsfeier in Preda auf 1800 Metern über Meer nahezu die gesamte Bündner Politik-Elite. Nebst der Kantonsregierung in corpore waren auch die meisten Bündner Bundesparlamentarierinnen und -parlamentarier anwesend. Höhepunkt der Eröffnung war eine Lichtshow im neuen Bahntunnel.