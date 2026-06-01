Die Zusammenarbeit hat gemäss den Verantwortlichen der beiden Bahnen etwa die Tourismusförderung als Zweck. «Wir hoffen, mehr Touristen aus Taiwan in die Schweiz bringen zu können», erklärte Hwa-Ching Lin, Generaldirektor der Forst- und Naturschutzbehörde von Taiwan, am Montag an einer Medienorientierung in St. Moritz. Heute mache der asiatische Markt 12 Prozent der Kundschaft der Rhätischen Bahn aus. «Es gibt noch Wachstumspotenzial», sagte Michel Pauchard, Leiter des Marktmanagements der RhB, gegenüber Keystone-SDA.