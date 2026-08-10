Das Aussetzen des Sonntagsfahrverbots für Lastwagen ist nach Einschätzung des Speditions- und Logistikverbands Hessen/Rheinland-Pfalz (SLV) «vermutlich nur der berühmte Tropfen auf den heissen Stein». Die vernachlässigten Investitionen der letzten Jahre und Jahrzehnte in die Infrastruktur verlangten jetzt ihren Tribut, teilte SLV-Geschäftsführer Thorsten Hölser auf Anfrage mit. Die ausstehende Mittelrheinvertiefung, Probleme mit dem Schienenweg und fehlende Lkw-Parkplätze nannte er als Beispiele.