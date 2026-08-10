Fahrermangel und Wirtschaftskrise kommen dazu
Die Strassengüterverkehrsbranche habe zudem in den letzten Monaten aufgrund der Wirtschaftskrise ihre Kapazitäten heruntergefahren. «Daneben existiert seit Jahren ein erheblicher Fahrermangel.» Die Fahrer, die bereits von Montag bis Freitag im Einsatz seien, müssten zudem ihre Arbeits-, Lenk- und Ruhezeiten einhalten.
Kosten für Spediteure und Industrie steigen erheblich
Da ein Binnenschiff so viel transportiere wie 150 Lkw lasse sich ohnehin nur ein Teil auf die Strasse verlagern. Die notwendigen Kapazitäten könnten weder die Schienen- noch die Strassengüterverkehrsunternehmen zur Verfügung stellen. Binnenschiffe transportierten zudem Container und Schüttgüter, auf der Strasse und der Schiene würden dafür unterschiedliche Fahrzeugtypen benötigt.
Das Niedrigwasser treffe «alle Unternehmen in der Binnenschifffahrt massiv», betonte Hölser. Längere Lagerzeiten und knappere Umschlagkapazitäten führten dazu, dass ganze Transportketten kurzfristig neu organisiert werden müssten und trieben die Kosten sowohl für die Speditionsbranche als auch die Industrie in die Höhe./irs/DP/jha
(AWP)