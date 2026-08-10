Die Rheinschifffahrt sei wichtig für die Versorgung der Schweiz, schrieb das BWL auf Anfrage. Rund 8 Prozent aller Importe in die Schweiz werden über den Rhein abgewickelt. An lebenswichtigen Gütern kommen unter anderem grosse Mengen an Mineralölprodukten, Futter- und Nahrungsmitteln sowie Dünger über den Rhein in die Schweiz. 2025 wurden beispielsweise rund 22 Prozent der Einfuhren von Rohöl und Fertigprodukten im Mineralölbereich über den Rhein eingeführt.