Zu verdanken sei das Plus fast ausschliesslich dem hohen Umschlagsvolumen von Mineralölprodukten. Die Einfuhren in diesem Bereich haben demnach wieder das Niveau von vor der Energiekrise 2022 erreicht. So habe etwa das Umschlagvolumen im "Ölhafen" Muttenz mit einem Plus von fast 57 Prozent die höchste Wachstumsrate verzeichnet, heisst es weiter.