Wegen Engpässen bei der Munitionsbeschaffung will der Rüstungskonzern Rheinmetall seine Produktion deutlich ausweiten. In nur zwölf Monaten Bauzeit soll dafür in der Lüneburger Heide am bestehenden Standort Unterlüss (Landkreis Celle) eine neue Fabrik für Artilleriemunition entstehen.

12.02.2024 14:30