Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine hatte Rheinmetall einen Auftragsboom beschert, da Deutschland und andere westliche Staaten mehr Geld in die eigene Verteidigung stecken sowie in die Ausrüstung der Ukraine. Vor diesem Hintergrund will der Konzern 2024 einen Umsatz von rund 10 Milliarden Euro erreichen, der in nur wenigen Jahren auf rund 20 Milliarden Euro zulegen soll./mis/jha/