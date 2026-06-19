«Technologisch wird in den nächsten zehn Jahren sehr viel möglich sein - das geht exponentiell nach oben», sagte der Manager der Deutschen Presse-Agentur bei der Rüstungsmesse Eurosatory in Villepinte bei Paris, die am Freitag endet. Man müsse Regeln vorschreiben, ähnlich wie bei Atomwaffen - «wo man eben sagt, hier sind die Grenzen». «Das kann kein Unternehmen oder Individuum festlegen, sondern das muss man über einen Ethikrat oder über eine UN-Resolution machen.»