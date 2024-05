Nur mit einer Aufstockung um 30 Milliarden jährlich könne Deutschland seine Verpflichtung als Nato-Staat einhalten, zwei Prozent seiner Wirtschaftsleistung in die Verteidigung zu stecken. «Der Bundeswehr fehlt es immer noch an allem», sagte der Rüstungsmanager. Als Beispiel nannte er die Artilleriemunition. «Die Munition, die wir produzieren, geben wir heute in die Ukraine.» In den vergangenen zwei Jahren habe Deutschland «so gut wie nichts» in seine eigenen Lager gebracht. Um die Lager an Artilleriemunition zu füllen, werde man zehn Jahre lang produziert müssen, schätzt Papperger und macht damit deutlich, dass der Bund dafür eben auch entsprechende Finanzmittel bereitstellen müsse.