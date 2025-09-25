«Ich bin der festen Überzeugung, dass das sehr positiv für den Standort hier in Hamburg sein wird», sagte Papperger. Rheinmetall habe derzeit etwa 40.000 Beschäftigte. «Wir wollen auf 70. 000 Beschäftigte hochlaufen und dafür brauchen wir auch Kapazitäten.» Und die Werften seien ein Bereich, wo das möglich sei. Das Unternehmen habe momentan einen Auftragsbestand von rund 65 Milliarden Euro. Papperger geht davon aus, dass sich das binnen kurzer Zeit verdoppeln werde.