Mit einem Kursplus von knapp 2,6 Prozent auf 506 Euro schafften es die Rheinmetall-Aktien am Mittwochvormittag an die Spitze des deutschen Leitindex Dax. Damit blieben sie in der Handelsspanne der vergangenen Wochen, nachdem ihnen infolge des Rekordhochs über 570 Euro im April ein wenig die Luft ausgegangen war. Investoren hegen bereits hohe Erwartungen an das Wachstum des Konzerns. Zum Vergleich: Vor dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine kosteten die Aktien weniger als 100 Euro.