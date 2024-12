Der Rüstungskonzern Rheinmetall hat von der Bundeswehr zwei Grossaufträge in Milliardenhöhe erhalten. So soll Rheinmetall zusammen mit der KNDS Deutschland 10.000 Bundeswehrfahrzeuge mit digitalem Funk ausrüsten, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Düsseldorf mit. Das Gesamtvolumen des Auftrags, der eine Laufzeit von sechs Jahren habe, liege bei 1,98 Milliarden Euro brutto. Davon entfalle die Hälfte auf Rheinmetall. Die Serienintegration beginnt Mitte 2025. Bis Ende 2030 werde die Umrüstung voraussichtlich abgeschlossen sein.