Laut Industriekreisen verhandeln die beiden Unternehmen ausserdem über eine europäische Fertigung von Raketenmotoren, wie das Magazin weiter schreibt. Offiziell wollte Lockheed sich dazu dem Bericht zufolge allerdings nicht äussern. Rheinmetall und der US-Konzern sind seit einiger Zeit partnerschaftlich verbunden.
Rheinmetall baut in Deutschland Rumpfteile für den F-35-Tarnkappenbomber von Lockheed Martin. Zudem teilten die beiden Unternehmen bereits im April mit, gemeinsam ein «europäisches Kompetenzzentrum für die Herstellung und den Vertrieb von Raketen und Flugkörpern» schaffen zu wollen./nas/mis
(AWP)