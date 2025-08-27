Der US-Rüstungskonzern Lockheed Martin will Raketen vom Typ ATACMS und Hellfire bei Rheinmetall in Deutschland fertigen lassen. «Wir sprechen bereits aktiv über zusätzliche Fertigung - unter anderem für ATACMS und Hellfire Raketen», sagte der Europachef von Lockheed Martin, Dennis Göge, der «Wirtschaftswoche». Noch sei die Liste aber «nicht final». Gebaut werden sollen die Raketen in einem in dieser Woche eingeweihten Werk von Rheinmetall in Unterlüss. «Rheinmetalls Ausbau des Standorts Unterlüss verschafft unserer Zusammenarbeit bei der Fertigung von Raketen- und Lenkflugkörpern noch mehr Spielraum», erläuterte Göge.