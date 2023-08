Deutschlands grösster Rüstungskonzern Rheinmetall hat alte Leopard-Kampfpanzer aus Belgien gekauft, um sie auf Vordermann zu bringen und im Auftrag der Bundesregierung in die Ukraine zu schicken. Man werde rund 30 Panzer vom Typ Leopard 1 vereinbarungsgemäss liefern, sagte ein Firmensprecher am Mittwoch in Düsseldorf. Den Zeitplan für die Lieferung sagte er nicht. Es wird aber noch dauern, bis das alte Gerät mit seiner 120-Millimeter-Kanone fronttauglich ist. Der Leopard 1 wurde von 1965 bis 2003 in der Bundeswehr genutzt, sein Nachfolger ist der Leopard 2. Zuvor hatte das "Handelsblatt" über den Rheinmetall-Deal berichtet.

09.08.2023 13:24