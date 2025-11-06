Der Umsatz legte im dritten Quartal im Vorjahresvergleich um 13 Prozent auf 2,78 Milliarden Euro zu. Das operative Ergebnis stieg um 19 Prozent auf 360 Millionen Euro. Die entsprechende Marge lag bei 12,9 Prozent, vor einem Jahr betrug sie rund 12,3 Prozent. Unter dem Strich entfiel auf die Aktionäre ein Gewinn von 152 Millionen Euro nach 135 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Damit schnitt Rheinmetall etwa wie von Analysten erwartet ab. Der freie Barmittelzufluss brach derweil um drei Viertel ein, weil der Rüstungskonzern seine Lagerbestände aufstockte und Kunden weniger Vorauszahlungen leisteten.