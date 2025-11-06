Parallel möchte sich der Rüstungskonzern von seinem zivilen Geschäft trennen. Für die Sparte «Power Systems» rund um die Autozulieferung sollen endgültige Kaufangebote von Interessenten in den kommenden vier Wochen eingehen, bestätigte Papperger in einer Analystenkonferenz. Im ersten oder spätestens zweiten Quartal 2026 sei dann eine Finalisierung des Verkaufs geplant. Ende 2025 soll die Sparte bereits als aufgegebener Geschäftsbereich neu klassifiziert werden. Im Gegensatz zum Rüstungsgeschäft schwächelt «Power Systems» schon seit längerer Zeit. Im dritten Quartal sank der Umsatz der Sparte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um knapp 3 Prozent./niw/lew/stk