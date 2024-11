Rheinmetall hat in Litauen den nächsten Schritt für den Bau eines neuen Werks zur Herstellung von 155-Millimeter-Artilleriegeschossen gemacht. Der deutsche Rüstungskonzern und die Regierung des baltischen EU- und Nato-Landes unterzeichneten einen Pachtvertrag für ein 340 Hektar grosses staatliches Grundstück in der Kleinstadt Baisogala und einen Vertrag über den Kauf von 155-mm-Munition. Dies teilte die Staatskanzlei in Vilnius mit. Demnach soll die Munitionsfabrik Mitte 2026 in Betrieb gehen und darin nach Fertigstellung pro Jahr zehntausende Geschosse gefertigt werden.