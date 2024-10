Man adressiere den europäischen Markt und andere Partnerstaaten, sagt der Rheinmetall-Manager Björn Bernhard. «Die technologischen und industriellen Synergien zwischen DOK-ING und Rheinmetall sind eine einzigartige Gelegenheit, hochmoderne unbemannte Kampf- und Kampfunterstützungssysteme in Europa zu entwickeln», sagt der Firmenchef von DOK-ING, Vjekoslav Majeti?. Die Unterschrift der Absichtserklärung für das Gemeinschaftsunternehmen erfolgte am Montag in der kroatischen Botschaft in Berlin, wo auch Kroatiens Verteidigungsminister Ivan Anu?i? dabei war./wdw/DP/mis