Die Bauteile des Hightech-Flugzeugs werden in unterschiedlichen Staaten gefertigt, der hintere Teil beispielsweise in Italien. Ausserdem spielt die USA eine grosse Rolle - dort sitzen Lockheed Martin als F-35-Generalunternehmer und der Fabrikant Northrop Grumman . Die Endmontage wiederum geschieht in den USA, Italien und Japan. Während bei den unterschiedlichen Komponenten seit langem auf mehrere Anbieter gesetzt wird, kommen besagte Rumpfmittelteile bisher ausschliesslich von Northrop Grumman . Das ändert sich nun, da das in Sachen Luftfahrttechnik bislang eher schwach aufgestellte Rheinmetall als zweiter Hersteller mit an Bord kommt.