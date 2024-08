Wie seit Juli bekannt, will Rheinmetall im laufenden Jahr mindestens die Umsatz- und Ergebnisprognose erreichen. Dabei peilt die Unternehmensführung einen Umsatz von rund 10 Milliarden Euro sowie eine operative Ergebnismarge von 14 bis 15 Prozent an - jeweils inklusive Übernahmen. Dabei untermauerte Papperger am Donnerstag in einer Telefonkonferenz mit Analysten das «mindestens», indem er sagte, dass die Marge wahrscheinlich das obere Ende der Margenspanne erreichen werde. Im zweiten Quartal lag die Marge bei 12,1 Prozent./wdw/DP/niw/lew/mis/jha/