Ein Abkommen im Schatten des Iran-Kriegs

Der Zeitpunkt ist besonders brisant. Das Abkommen fällt mit dem Iran-Krieg zusammen - den die US-Regierung und Israel auch mit der Sorge begründet hatten, der Iran könne nach Atomwaffen streben. Teheran weist dies seit Jahren zurück. Für die USA geht es bei dem Deal um wirtschaftliche Vorteile durch mögliche Milliardenverträge, aber auch darum, den Einfluss von Ländern wie China und Russland in der Golfregion einzudämmen.