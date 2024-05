Für die Aktien von Richemont geht es am Freitag nach Bekanntgabe der Jahreszahlen stark nach oben. Analysten zeigen sich von der robusten Entwicklung beim Genfer Luxusgüterkonzern positiv überrascht. In den vergangenen Wochen hatten Konkurrenten aus dem Luxusgütermarkt schwächere Zahlen geliefert. Und auch die Ernennung von Nicolas Bos zum neuen CEO kommt in Analystenkreisen gut an.