In der Branche sind die Gräben zwischen den Marken tief: Jean-Philippe Bertschy geht davon aus, dass sich die Oktober-Exporte ohne die bekannten und gut laufenden Marken Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet und Cartier im Rest der Branche wohl um rund 10 Prozent zurückgebildet haben. Vor allem kleinere Marken hätten in dem sich abkühlenden globalen Luxusmarkt zu kämpfen.