Einen Ausblick gibt Richemont wie üblich nicht, merkt Chiara Battistini von J.P.Morgan an. Derweil habe sich Japan - wie in der Vergangenheit bereits von ihr erwähnt - in «einen materiellen Gegenwind für den Sektor» entwickelt. Der Umsatzrückgang bei Richemont um 15 Prozent zu konstanten Währungen in dem Land - trotz anhaltend solider Trends bei den inländischen Konsumenten - sei eine grosse Erinnerung daran, so die Analystin.