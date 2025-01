Die Aktien des Luxusgüterkonzerns Richemont starten am Donnerstag mit einem Kursfeuerwerk in den Handel. Der Schmuck- und Uhrenhersteller hat im Weihnachtsquartal deutlich mehr teure Produkte verkauft als das von Analysten erwartet worden war. Vom guten Abschneiden profitieren an der Börse auch die Titel der Swatch Group.