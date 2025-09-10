Die Aktionäre haben laut der Mitteilung zur GV vom Mittwoch unter anderem die Jahresrechnung 2024/25 sowie den Vorschlag zur Gewinnverwendung genehmigt. Demnach erhalten die Publikumsaktionäre per 22. September je A-Aktie eine Dividende von 3,00 Franken ausbezahlt nach zuvor 2,75 Franken. Zudem bestätigten die A-Aktionäre ihre Vertreterin im Verwaltungsrat, Wendy Luhabe.
Vor der GV hatten Stimmrechtsvertreter und -berater wie ISS, Glass Lewis oder Ethos den Aktionären empfohlen, gegen Anträge wie etwa jenem zur Vergütung der Konzernleitung zu stimmen. Kritisiert wurde nicht zum ersten Mal der Mangel an Transparenz im Vergütungsbericht. Dieses Anliegen war an der GV, wie auch andere Kritikpunkte, chancenlos.
