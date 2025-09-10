Vor der GV hatten Stimmrechtsvertreter und -berater wie ISS, Glass Lewis oder Ethos den Aktionären empfohlen, gegen Anträge wie etwa jenem zur Vergütung der Konzernleitung zu stimmen. Kritisiert wurde nicht zum ersten Mal der Mangel an Transparenz im Vergütungsbericht. Dieses Anliegen war an der GV, wie auch andere Kritikpunkte, chancenlos.